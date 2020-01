Giroud, Inter accontentata: piccola distanza. Ore calde per...

Giroud, Inter accontentata: piccola distanza. Ore calde per Gabigol – GdS

Anche Olivier Giroud è pronto a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il Chelsea ha abbassato le pretese, e Antonio Conte è pronto a riabbracciare il centravanti francese che di fatto sarà il sostituto perfetto di Romelu Lukaku. Gabigol cerca l’intesa con il Flamengo, ecco il finanziamento per Eriksen?

SEMPRE PIÙ VICINI – Olivier Giroud potrebbe partire già in questa sessione di mercato, così come confermato ieri da Frank Lampard nel corso della conferenza stampa. Il club inglese ha abbassato le pretese, dato che il calciatore ad oggi è stato poco utilizzato. Secondo quanto riportato dalla rosea, resta solo da trovare l’intesa per quanto riguarda la durata del contratto: l’Inter preferirebbe un contratto di 18 mesi, mentre l’ex Arsenal chiede un contratto di due anni.

FRONTE GABIGOL – Gabriel Barbosa invece, terminato il periodo in prestito al Flamengo dopo la straordinaria stagione, sta sfruttando questi giorni di meritato riposo per valutare le offerte ricevute. Tra quelle più convincenti proprio quella del club brasiliano, che all’Inter ha offerto circa 18 milioni più percentuale su futura rivendita, mentre c’è ancora distanza tra il club e l’attaccante stesso, che chiede 4 milioni di ingaggio a fronte dei 3,5 offerti. I 18 milioni che incasserebbe l’Inter potrebbero essere girati al Tottenham per finanziare l’acquisto di Christian Eriksen già a gennaio.