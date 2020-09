Giroud, non c’è più l’Inter: accetta solo la Juventus, ma terza scelta – Sky

Olivier Giroud Chelsea

Giroud diventa un obiettivo della Juventus, dopo Suarez e Dzeko. Gianluca Di Marzio, dopo una giornata segnata da voci incontrollate sulle cessioni per l’Inter, ha parlato di questo durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DAL NERAZZURRO AL BIANCONERO – Olivier Giroud sembrava più volte sul punto di andare all’Inter, poi non è successo. Le voci sono continuate anche in estate, ma c’è altro secondo Gianluca Di Marzio: «Lascerebbe il Chelsea soltanto per la Juventus, non accetterebbe altre squadre se non la Juventus. Ci sarebbe già un’intesa sull’ingaggio, due anni a quattro milioni e mezzo, il Chelsea lo libererebbe a cinque milioni di euro. È un’operazione che si può chiudere quando vuole la Juventus, ovviamente prima vuole portare avanti Luis Suarez ed Edin Dzeko ma teniamola lì: Giroud potrebbe essere un’occasione da ultimo minuto. C’è anche l’opzione Moise Kean».