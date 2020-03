Giroud, Inter a lavoro per il colpo a...

Giroud, Inter a lavoro per il colpo a 0: Lazio interessata – Sky

Condividi questo articolo

Giruoud è stato a lungo inseguito dall’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Sull’attaccante francese del Chelsea c’è però anche il Chelsea. Ecco le ultime per giugno quandò si libererà a 0

LAVORI IN CORSO – Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a “Sky Sport 24”, l’Inter sta continuando a lavorare per acquistare Olivier Giroud a zero nel corso della prossima estate. Lo stesso sta facendo la Lazio, ma i nerazzurri sono più decisi.