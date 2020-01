Giroud in tribuna con il Chelsea! Out anche Marcos Alonso: ora Inter?

Giroud in tribuna con il Chelsea! Out anche...

Giroud è la punta richiesta da Antonio Conte per rinforzare l’attaccante. Il francese è ormai ai margini del progetto Chelsea, tanto che oggi non è andato neanche in panchina nel match. Stesso destino per Marcos Alonso, che, però, lotta da diverse settimane con problemi fisici. L’Inter è pronta all’assalto finale

ESUBERI A LONDRA – Olivier Giroud potrebbe presto diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Intanto il calciatore non sta prendendo parte alla partita del Chelsea contro il Burnley, chiaro indizio di come sia ai margini del progetto. Storia simile per Marcos Alonso, anche lui neanche in panchina, ma dilaniato da continui problemi fisici quest’anno. Emerson Palmieri, altro nome accostato ai nerazzurri, è, invece, in panchina.