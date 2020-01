Giroud in pole per l’Inter, ma Llorente ha...

Giroud in pole per l’Inter, ma Llorente ha il vantaggio del prezzo – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la scelta di una nuova punta in casa Inter sarà dettata anche da motivi economici. Le opzioni sono Giroud e Llorente.

FRANCESE IN POLE – Per quanto riguarda la scelta del nuovo attaccante, le valutazioni in casa Inter saranno anche di natura economica. Già perché Giroud ha un costo per il cartellino, ovvero 5 milioni, ed esiste già un accordo per un ricco contratto fino al 2022. Significa che in questo momento è da considerare ancora favorito.

QUESTIONE DI COSTI – Come premesso, però, resta comunque in gioco Llorente, tanto più che il Napoli sta cercando un altro attaccante. E lo spagnolo, in nerazzurro, arriverebbe in prestito fino al termine della stagione, con il solo costo del suo ingaggio. Insomma, non sarebbe una sorpresa se l’Inter “tamponasse” la situazione con Llorente, andando a prendere la prossima estate Giroud, il cui vincolo con il Chelsea, nel frattempo, sarà scaduto.