Giroud, Chelsea spara alto. L’Inter ci pensa in caso di una cessione – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, continua il lavoro dell’Inter per portare in nerazzurro Olivier Giroud dal Chelsea. Il club londinese chiede la bellezza di 10 milioni di euro per lasciarlo partire subito, mentre i nerazzurri non vogliono andare oltre ai cinque.

ACCORDO DA TROVARE – Olivier Giroud resta in attesa di conoscere il suo futuro. In scadenza di contratto a giugno 2020, il giocatore è corteggiato dagli uomini mercato dell’Inter che vorrebbero regalarlo ad Antonio Conte come vice di Romelu Lukaku. Il giocatore chiede un contratto fino al 2022, con i nerazzurri che non vorrebbero però andare oltre al 2021. Un accordo tra le due parti è alla portata, ma bisogna fare i conti con il Chelsea che, per liberarlo subito, chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro. I nerazzurri non sono disposti ad andare oltre a 5 milioni bonus compresi.

ARRIVI E PARTENZE – L’eventuale arrivo a Milano dell’attaccante francese resta comunque legato alla partenza di Matteo Politano, su cui resta sempre forte l’interesse del Milan – tra le due società resta in piedi un eventuale scambio tra l’attaccante nerazzurro e il centrocampista rossonero Franck Kessié – e del Napoli, con cui sono in piedi discorsi per uno scambio con Fernando Llorente.