Giroud, Haller non convince: cosÃ¬ anche il West Ham pensa al francese

Giroud, Haller non convince: così anche il West Ham pensa al francese

Olivier Giroud Chelsea

Anche il West Ham si sarebbe inserito nella corsa a Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter per il mercato di gennaio

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mirror, il West Ham starebbe pensando a Olivier Giroud per rinforzare il proprio reparto offensivo a gennaio. La formazione guidata da David Moyes starebbe seguendo il 34enne, attaccante del Chelsea, per due motivi. Uno sarebbe l’infortunio di Michail Antonio e l’altro sarebbero le prestazioni non convincenti da parte di Sebastien Haller. Per queste ragioni anche gli Hammers si sarebbero inseriti nella corsa al centravanti francese, seguito da tempo dall’Inter.

Fonte: Darren Lewis – Mirror.co.uk