Giroud: “Futuro? Vedremo cosa succederÃ  nei prossimi mesi, ma voglio…”

Giroud: “Futuro? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma voglio…”

Condividi questo articolo

Olivier Giroud Chelsea

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ha parlato del suo futuro che potrebbe vederlo vestire un’altra maglia

FUTURO – Queste le parole di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, sul suo futuro. «Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma voglio solo mantenere alta la mia efficienza. Quando non sono in campo, cerco solo di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per me e questa squadra. Credo davvero che abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa al Chelsea con questa grande squadra. Continuerò così e cercherò di continuare così».

Fonte: Adam Bate – SkySports.com