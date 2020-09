Giroud e Llorente? In questa situazione l’Inter non prenderà un vice Lukaku

Olivier Giroud

Giroud e Llorente colpi last-minute in questo mercato? Ad oggi la situazione all’Inter è ben chiara nonostante la volontà di Antonio Conte di avere un vice-Lukaku con le stesse caratteristiche del belga.

VICE-LUKAKU – Giroud e Llorente sono seguiti da tempo dall’Inter, che prova a piazzare il colpo vice-Lukaku sin da gennaio. Ma la situazione ad oggi è ancora più complicata rispetto qualche mese fa. Oltre la conferma di Alexis Sanchez come terzo attaccante, l’Inter in questo momento conta ben sei attaccanti, considerando anche il ritorno di Ivan Perisic dal prestito al Bayern Monaco. Il croato se non dovesse trovare una soluzione altrove, resterà all’Inter nel ruolo di seconda punta o esterno di sinistra a tutta fascia: insomma, un calciatore comunque offensivo. In conclusione non va dimenticato che anche Eddie Salcedo, giovane attaccante tornato dal prestito dopo le due stagioni tra Genoa ed Hellas Verona. L’ex primavera in questo momento è alla pari del giovane Sebastiano Esposito (che potrebbe partire in prestito in Serie A), nel ruolo di quinto attaccante.