Giroud e il mercato, nuovo retroscena: offerta, ma no per l’Inter! Lazio c’Ã¨

Giroud e il mercato, nuovo retroscena: offerta, ma no per l’Inter! Lazio c’è

Giroud è stato vicinissimo al trasferimento in Italia durante il mercato di gennaio. Si è parlato a lungo di Inter, ma alla fine i nerazzurri hanno fatto altre scelte. Nel giorno finale, c’è stato anche un tentativo concreto della Lazio, ma occhio a una terza offerta: di seguito il retroscena riportato da Le10Sport

MERCATO PASSATO E FUTURO – Olivier Giroud è stato molto chiacchierato nel mercato di gennaio, ma alla fine non è arrivato all’Inter. Il francese, come è noto, aveva messo i nerazzurri in cima alle sue preferenze (occhio a giugno), ma sono state fatte altre scelte. Secondo gli ultimi rumors, la Lazio ha già un’offerta concreta per l’estate, anche se va segnalato l’interesse dei Los Angeles Galaxy. Già a gennaio, quest’ultimi si erano mossi ma Giroud aveva rifiutato, pensando di allontanarsi dagli Europei con la Francia. L’Inter era la priorità, ma le gerarchie in estate potrebbero cambiare.