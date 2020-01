Giroud, controsorpasso Tottenham! E spunta anche la pista francese – GdS

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il club londinese avrebbe sorpassato nuovamente la Lazio nella corsa a Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea vicinissimo all’Inter nelle ultime settimane. Manca pochissimo alla chiusura del calciomercato, ma sul futuro del transalpino manca ancora chiarezza. La situazione.

CORSA A TRE – Olivier Giroud ha una voglia matta di cambiare aria. Il suo tempo al Chelsea è ormai scaduto, ma l’ex Arsenal e Montpellier sta cercando la sistemazione migliore. Dopo il fitto corteggiamento dell’Inter, durato intere settimane, vi avevamo raccontato la suggestione Lazio, che aveva trovato l’accordo col calciatore francese e aspettava il via libera dai Blues (QUI i dettagli). Nelle ultime ore, tuttavia, la società di Claudio Lotito avrebbe subito il controsorpasso del Tottenham, vicinissimo ad acquisire le prestazioni del centravanti. Secondo la rosea, inoltre, ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain sull’ariete campione del Mondo con Didier Deschamps. L’imminenza dell’Europeo sta costringendo Giroud a guardarsi intorno. Il sodalizio con Antonio Conte si sarebbe potuto ricomporre, ma la società nerazzurra ha deciso diversamente ed è alla ricerca di un’altra punta di scorta (QUI le ultime novità). La speranza, per l’Inter e i suoi tifosi, è quella di non doversi mangiare le mani da qui a fine maggio.

Fonte: gazzetta.it – Nicola Berardino