Giroud, Chelsea pronto a chiudere con l’Inter subito: le cifre – Sky

Giroud può diventare in tempi molto rapidi un nuovo giocatore dell’Inter. L’ultimo aggiornamento di serata di Gianluca Di Marzio da Sky Sport, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, riguarda la volontà del Chelsea di completare l’operazione.

E L’ATTACCANTE? – Oggi si è parlato di tanti nomi in entrata, soprattutto Christian Eriksen e Victor Moses, ma Gianluca Di Marzio non dimentica un altro: «A proposito di Olivier Giroud il Chelsea è pronto a chiuderla a cinque milioni di euro più uno di bonus, legato alla qualificazione in Champions League che mi sembra essere abbastanza scontata per la prossima stagione. Bisogna capire se l’Inter aspetterà l’uscita di Matteo Politano (vedi articolo) o se deciderà di farla lo stesso, per evitare che non aspetti troppo. Questo perché sta già aspettando da tanto tempo Giroud che l’Inter lo prenda».