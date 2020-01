Giroud, ancora tribuna col Chelsea. Inter, cosa fai? Chiudi?

Dopo Eriksen, arriva un’altra buona notizia dall’Inghilterra per l’Inter. Giroud, obiettivo principale dei nerazzurri per l’attacco, non è infatti a disposizione di Lampard per il match di FA Cup

TRIBUNA – Il Chelsea affronta l’Hull City in FA Cup. I blues, come praticamente tutta questa stagione, fanno a meno di Olivier Giroud. L’attaccante francese, obiettivo di mercato dell’Inter, non è neanche in panchina per questa sfida (non gioca dal 30 novembre). Dopo il mancato arrivo di Fernando Llorente è lui infatti il primo nome per rinforzare l’attacco con un trasferimento vicino per 5 milioni più uno di bonus. Per il giocatore 2 anni e mezzo di contratto. Gli accordi ci sono, manca definire gli ultimi dettagli e chiudere l’operazione. Occhio però al Barcellona in cerca di un attaccante.