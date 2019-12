Giroud ancora in tribuna col Chelsea, l’Inter osserva la situazione – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea l’ennesima tribuna di Giroud. L’Inter osserva la situazione, ma anche dalla Francia arrivano richieste.

ANCORA IN TRIBUNA – Giroud resta sempre nel mirino dell’Inter. L’attaccante francese è andato ancora in tribuna nella partita tra Arsenal e Chelsea. Undicesima volta in 28 partite stagionali. Una stagione ai margini che alimenta la sua voglia di andare via.

OFFERTE DALLA FRANCIA – L’inter come detto continua a seguire la sua situazione, ma il francese non è una priorità. I nerazzurri cercheranno un vice Lukaku solo in caso di addio di Politano. Giroud ha molte richieste, soprattutto dalla Francia. Lione e Bordeaux sono pronte ad approfittare.