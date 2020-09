Giroud allontana voci di mercato: “Sto bene al Chelsea! Voci di cessione…”

Olivier Giroud Chelsea

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea cercato dall’Inter e accostato nelle ultime ore anche alla Juventus, ha voluto ribadire la sua intenzione di restare a Londra. Il francese ha parlato a Telefoot, negando le voci di mercato.

VOGLIA DI RESTARE – Nonostante la corte dell’Inter – specialmente nel mercato invernale – e della Juventus nelle ultime ore, Olivier Giroud ha voluto negare ogni possibilità di un suo trasferimento. L’attaccante francese, infatti, ha ribadito la sua intenzione di restare a Londra: «Sono rimasto sorpreso nel ricevere messaggi dagli amici questa mattina, che mi hanno parlato di queste voci su un mio possibile trasferimento. Sono un giocatore del Chelsea e sto bene qui. Voglio lottare per il mio posto perché credo nelle mie possibilità. È sempre bello ricevere l’attenzione di questi grandi club, fa piacere. Ma io resto concentrato sul Chelsea. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, ma posso assicurare che non c’è nulla di fatto. Ho grandi speranze per il futuro qui in squadra, non vedo l’ora di iniziare»