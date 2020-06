Giroud al Chelsea sempre piÃ¹ chiuso, Inter opzione viva – TS

Giroud al Chelsea sempre più chiuso, Inter opzione viva – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che Giroud è sempre un’opzione come vice-Lukaku. Il francese al Chelsea ha sempre più nomi davanti.

POCO SPAZIO – La quota scommesse per il mercato dell’Inter si chiuderà con Tonali. Il resto del mercato per Conte deve essere composto da certezze. Servono anche in attacco, a prescindere da cosa accadrà con Sanchez. All’Inter manca sempre il vice Lukaku. In tal senso il nome di Giroud non passa mai di moda. Il francese, che già si lamentava per il poco spazio in questa stagione, al Chelsea è chiuso dai nuovi acquisti di Ziyech e Werner. Ancora di più.

INCASTRATO DAL RINNOVO – Giroud insomma è stato “incastrato” dal rinnovo automatico esercitato dal Chelsea. L’Inter ora dovrà pagarlo, ma resta sempre una prima scelta per Conte. E quanto sta accadendo a Londra può favorire le strategie nerazzurre.