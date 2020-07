Ginter, nessuna fretta per il rinnovo contrattuale. Causa Inter? – Kicker

Condividi questo articolo

Secondo le voci che arrivano dalla Germania, l’Inter (ma non solo) avrebbe messo gli occhi su Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach e campione del Mondo nel 2010. Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco Kicker, il giocatore si trova bene nella sua squadra attuale, ma al momento non avrebbe fretta di rinnovare il contratto in scadenza 2021.

NESSUNA FRETTA – Sebbene Matthias Ginter apprezzi il suo ruolo nel Borussia Mönchengladbach, il difensore non sembra avere alcuna fretta di rinnovare il suo contratto con i tedeschi. Attualmente il giocatore ha un accordo in scadenza nel 2021, con l’opzione di allungare per un anno. Il Direttore Sportivo del club ha dichiarato la sua intenzione di trattenerlo così come gli altri pezzi pregiati e proprio in questo senso va la voglia di proporre un prolungamento che sia indipendente dall’opzione sopra citata.

LOTTA DI MERCATO – Il motivo dietro alla “non fretta” di Ginter, potrebbero essere proprio le voci di mercato. Il giocatore – classe 1994 e già campione del Mondo a 20 anni con la Germania nel 2014 – è corteggiato infatti dall’Inter. Ma non solo. Su di lui è forte anche l’interessamento di Atletico Madrid e Chelsea. Insomma, una vera e propria lotta di mercato, con il giocatore che ancora non si è ufficialmente espresso sul futuro.

Fonte – Kicker