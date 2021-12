Ginter, prosegue il lavoro dei nerazzurri: opportunità difesa – Sky

Prosegue il pressing della società nerazzurra per Matthias Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach disponibile a parametro zero dalla prossima stagione. Gli ultimi aggiornamenti del giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini.

OPPORTUNITÀ DIFESA – Questi gli ultimi aggiornamenti di Manuele Baiocchini di Sky Sport su Matthias Ginter: «L’Inter sta lavorando molto sul futuro. Ginter è un profilo che i nerazzurri hanno seguito con grande attenzione, è un giocatore che abbina qualità, esperienza, carta d’identità. In questo caso i nerazzurri non vogliono farsi sfuggire l’opportunità di prendere un parametro zero a giugno che possa consentire di migliorare la difesa».