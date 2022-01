Ginter, pista Inter raffreddata ma in difesa qualcosa si farà. Piano su de Vrij

Ginter non è il primo obiettivo dell’Inter per il mercato estivo. Come riporta Tancredi Palmeri su Sportitalia, l’Inter comunque farà qualcosa in difesa ma non nell’immediato. Occhio al possibile rinnovo di de Vrij

DIFESA − Mathias Ginter non risulta essere il primo obiettivo dell’Inter in difesa. Come riporta Tancredi Palmeri su Sportitalia, i nerazzurri stanno pensando anche ad altre soluzioni. Una di queste anche il possibile rinnovo di contratto per Stefan de Vrij in scadenza il prossimo anno. La sensazione, comunque, è che l’Inter farà sicuramente qualcosa in difesa. Non nell’imminente bensì per l’estate. Intanto il presidente Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile (vedi articolo) per risolvere alcune questioni.