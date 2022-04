Ginter, lista delle pretendenti si allunga. Premier League in agguato

L’Inter lavora in vista della sfida contro lo Spezia di venerdì. Un match chiave per continuare a correre verso lo scudetto. I nerazzurri però guardano anche al mercato. Il nome di Ginter, difensore tedesco in scadenza a giugno con il Borussia Mönchengladbach, ha tantissimi pretendenti.

LISTA – Non c’è solo l’Inter su Ginter. Il difensore tedesco del Borussia Mönchengladbach, in scadenza a fine stagione, lascerà con molta probabilità la Germania per volare all’estero. Il difensore piace molto all’Inter che ha provato a sondare il terreno ma la concorrenza è apertissima. L’ultima ad essersi inserita è, come scrive Sky Sport UK, l’Aston Villa di Steven Gerrard. Ginter, secondo Sky, ha molte opzioni e deciderà più avanti il suo futuro. Su di lui ci sono altri club di Premier League tra cui il West Ham e il Tottenham di Antonio Conte.

Fonte: Sky Sport UK