Ginter, l’Inter prepara l’offerta. Pronto un quadriennale: le cifre – SM

L’Inter prepara l’affondo decisivo per Matthias Ginter. Il difensore tedesco, con il contratto in scadenza a giugno del 2022, potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero dopo Onana

AFFONDO – L’Inter sta lavorando in prospettiva e, dopo aver chiuso per Onana, che arriverà a giugno, potrebbe presto siglare il secondo colpo a parametro zero del mercato. Si tratta di Matthias Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach con il contratto in scadenza a giugno. Il tedesco, che ha già informato il Gladbach che lascerà a fine stagione, è lusingato dall’offerta dell’Inter pronta a mettere sul piatto, secondo SportMediaset, un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. L’offerta dei nerazzurri, al momento, è la migliore recapitata al difensore e, ad Appiano Gentile, c’è ottimismo per la buona riuscita della trattativa.