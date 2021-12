Ginter, l’Inter fa sul serio ma c’è un’altra pretendente. Onana firma a breve

Ginter e Onana sono i due giocatori indiziati per rinforzare la rosa estiva dell’Inter. Iniziati i colloqui con il tedesco nonostante l’interesse del Bayern Monaco. Per Onana, firma nelle prossime settimane

SVINCOLATI − L’Inter lavora per il mercato estivo del 2022. I nerazzurri hanno messo nel mirino gli svincolati Ginter e André Onana. Fabrizio Romano su Twitter dà aggiornamenti sulle due situazioni: «L’Inter sta lavorando su Matthias Ginter come obiettivo a parametro zero per la prossima estate. Colloqui in corso. Anche il Bayern Monaco è interessato, ma al momento non è una priorità. Inter, André Onana firmerà il suo contratto come nuovo giocatore dell’Inter nelle prossime settimane. Il Barcellona è decisamente fuori gara».