Ginter allontana l’Inter: «Molto disponibile a restare al Borussia»

Matthias Ginter, difensore centrale di proprietà del Borussia Monchengladbach accostato all’Inter, ha parlato del suo futuro (in passato aveva già parlato dei nerazzurri)

FUTURO – Queste le parole ai microfoni di Sky Sport Deutschland da parte di Matthias Ginter, difensore centrale di proprietà del Borussia Monchengladbach accostato all’Inter, sul suo futuro in caso di mancata qualificazione nelle coppe europee. «Fondamentalmente tutti vogliono giocare in Europa – ha riportato l’Express –. Ma ci sono alcuni altri criteri che giocano un ruolo. Ecco perché vedremo cosa succederà con lo staff tecnico. Non se ne è ancora parlato. Sono molto, molto disponibile a restare qui».

Fonte: Sky Sport Deutschland via Express.co.uk