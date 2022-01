Ginter, discorsi ancora non avanzati. Gradimento alto – Sky

Il lavoro dell’Inter nel mercato di gennaio è rivolto soprattutto alla prossima stagione. Tra i giocatori cercati c’è anche Matthias Ginter, che può arrivare a parametro zero in estate. Il gradimento è alto, ma i discorsi non sono ancora avanzati.

SGUARDO AL FUTURO – Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’Inter nel mercato. Specialmente su André Onana e Matthias Ginter: «L’Inter sta guardando al futuro, lavorando soprattutto sui parametri zero. André Onana è stato a Milano questa mattina dopo che i nerazzurri avevano avvisato formalmente l’Ajax. Dal primo di luglio sarà il nuovo portiere dell’Inter. Ginterpiace molto, anche se i discorsi non sono così avanti».