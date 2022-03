Ginter, la decisione inattesa del Bayern Monaco per la difesa ‘aiuta’ l’Inter?

Matthias Ginter-Inter, il Bayern Monaco avrebbe preso una decisione per sostituire Niklas Sule, in uscita verso il Borussia Dortmund.

DECISIONE – Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Bayern Monaco avrebbe preso una decisione a sorpresa sulla propria difesa. Attualmente non avrebbe in programma un trasferimento per sostituire Niklas Sule, che dirà addio alla squadra bavarese per il Borussia Dortmund.

SOSTITUTO – Infatti il 26enne dovrebbe essere sostituito internamente da Benjamin Pavard, che da terzino destro passerebbe alla posizione di difensore centrale la prossima stagione.

SCELTA – Si tratta di una decisione che potrebbe interessare l’Inter. Infatti il club tedesco non sarebbe pienamente convinto su Matthias Ginter. Una scelta che potrebbe favorire la società nerazzurra, accostata diverse volte al difensore 28enne del Borussia Monchengladbach.

Fonte: SportBild.bild.de