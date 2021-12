Ginter? Bayern Monaco sul giocatore, ma Inter avanti: la situazione – BILD

Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach, ieri ha annunciato che lascerà il club tedesco a fine stadione (leggi il suo post). Il tedesco classe 1994 è quindi uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo

OBIETTIVO – Matthias Ginter in nerazzurro? Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato della BILD Christian Falk, l’Inter è al momento l’opzione più probabile per il futuro del classe 1994 che andrà in scadenza a giugno. Sul giocatore del Borussia Monchengladbach c’è però il Bayern Monaco, ma non è la prima scelta del club bavarese.