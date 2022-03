Ginter: «Bayern Monaco? No, decisione non presa. Diverse opzioni»

Matthias Ginter, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach accostato al Bayern Monaco e anche all’Inter, ha parlato del suo futuro.

BAYERN – Queste le parole di Matthias Ginter, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach accostato al Bayern e anche all’Inter, sulle voci riguardanti un suo trasferimento al club bavarese. «No, e – si legge a RDN.de – ad essere sincero non so da dove vengano le voci che un trasferimento al Bayern Monaco sia già certo. Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. E probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana».

BUNDESLIGA – Ginter sul possibile futuro ancora in Bundesliga. «Anche lì devo deluderti: al momento è aperto anche a Germania o all’estero. Ci sono diverse opzioni e io stesso sono curioso di sapere quale sarà alla fine».