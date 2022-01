Ginter si allontana dall’Inter? Pedullà: «Pista tiepida per non dire fredda»

Di Ginter si è parlato molto nelle ultime settimane, ma secondo Pedullà non è un nome da tenere buono per l’Inter. Il giornalista, da Sportitalia Mercato, lo esclude con forza.

NON SI FA? – Alfredo Pedullà è sicuro: «Matthias Ginter, che viene accostato con forza, è una pista tiepida per non dire molto fredda. È un nome che possiamo mettere in uno scantinato, è un’asta e l’Inter cerca un difensore centrale ma non è una cosa al momento plausibile». Il difensore del Borussia Monchengladbach, durante le feste, ha annunciato che lascerà il club tedesco a fine stagione. Ginter può già firmare un pre-contratto a parametro zero per luglio.