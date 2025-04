Ghisolfi a San Siro durante Inter-Bayern Monaco per… Zalewski! Accordo per il riscatto

Tra gli oltre 75mila spettatori che hanno gremito San Siro per l’affascinante sfida tra Inter e Bayern Monaco, un volto noto del calcio italiano non è passato inosservato. Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è stato avvistato in tribuna accanto a Lilian Thuram. Il motivo riguarda l’accordo tra Inter e Roma per il riscatto di Nicola Zalewski.

ACCORDO SU RISCATTO – La presenza di Ghisolfi a Milano non era legata olo all’osservazione della squadra di Simone Inzaghi, che i giallorossi affronteranno il prossimo 26 aprile, ma soprattutto a motivi di mercato. Come riportato da Nicolò Schira, Ghisolfi ha approfittato dell’occasione per seguire da vicino due dossier rilevanti, che potrebbero condurre a una stessa destinazione: Milano, sponda nerazzurra. Il primo riguarda Nicola Zalewski. L’esterno classe 2002, arrivato all’Inter in prestito oneroso lo scorso gennaio per 600mila euro, è legato ai nerazzurri da un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, esercitabile al termine della stagione.

San Siro, occhi sulla sfida e sul mercato: Ghisolfi presente

RISCATTO ZALEWSKI – L’Inter e la Roma avrebbero già definito un gentlemen agreement: il riscatto di Zalewski sarebbe praticamente cosa fatta, con l’intenzione comune di formalizzare l’accordo in estate. L’esterno polacco, cresciuto nel vivaio giallorosso, ha convinto lo staff tecnico interista e potrebbe diventare a tutti gli effetti un rinforzo stabile per le rotazioni di Inzaghi anche per la prossima stagione.