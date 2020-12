Gervinho, a spingere è Conte: ecco come lo vedrebbe all’Inter

Gervinho risulta essere uno dei nomi che l’Inter sta valutando per il mercato di gennaio. A spingere per l’arrivo dell’ivoriano del Parma sarebbe direttamente Conte, come svela Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

LA RICHIESTA – Così Alfredo Pedullà: «Il discorso Gervinho è molto semplice. Antonio Conte, due mesi dopo il suo arrivo, l’aveva chiesto ma la società aveva altre priorità. Adesso per Gervinho ci sono possibilità concrete che lasci il Parma, semplicemente perché il suo ciclo lì è finito. O si fa uno scambio con Andrea Pinamonti, o ascolta proposte dall’estero. Gervinho, per Conte, è l’attaccante che spacca le partite giocando mezz’ora, e gli servirebbe molto pur essendo impegnato su due fronti. Al momento le opzioni per il vice di Romelu Lukaku non sono convincenti, ecco perché Gervinho resta in quota. Olivier Giroud sta giocando e segnando con il Chelsea, Fernando Llorente sarebbe già a Torino. Leonardo Pavoletti può essere un attaccante per tutti, come quarta punta».