Gervinho è entrato nel mirino dell’Inter, che sta parlando proprio in queste ore con il Parma per uno scambio last minute con Pinamonti (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Sportitalia”, il Verona prova a intralciare i piani nerazzurri

INSERIMENTO – Su Gervinho, profilo molto gradito ad Antonio Conte, non c’è solo l’Inter. I nerazzurri, infatti, stanno parlando con il Parma proponendo uno scambio di prestiti con Andrea Pinamonti. Sull’ivoriano, però, c’è anche il Verona che sta provando a inserirsi nei discorsi tra i due club.