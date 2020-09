Gervinho mina vagante come quarta punta Inter, poi altri 4 nomi noti – SI

Gervinho torna di modo per il mercato dell’Inter, quasi a sorpresa. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – fa il bollettino riferito alla quarta punta da regalare a Conte entro il 5 ottobre. Sul taccuino nerazzurro almeno altri quattro nomi

OCCASIONE DI OTTOBRE – Il mercato low cost non è ancora finito, Alfredo Pedullà (ri)apre un altro scenario: «Non ci sono carte firmate né per Matteo Darmian con il Parma né per Andrea Pinamonti con il Genoa. Ma sono solo promesse a cui l’Inter vuole tenere fede per mantenere i rapporti. Vedremo se Pinamonti resterà come quarta punta o andrà via. Lo stesso vale per Sebastiano Esposito, che piace sempre al Parma. Per quel ruolo ci sono stati contatti con il Napoli per Fernando Llorente, che è in uscita. Invece Olivier Giroud del Chelsea è il preferito di Antonio Conte per completare l’attacco. Ma attenzione alla mina vagante: è Gervinho, che entro fine mercato può lasciare il Parma. Piace a Conte e non solo». Queste le ultime che riguardano il ruolo di quarta punta nella rosa dell’Inter.