Gervinho ancora opzione? Discussione su di lui dopo Inter-Parma – SM

Condividi questo articolo

Photo 187915071

Gervinho ha segnato una doppietta in Inter-Parma, ma potrebbe giocare il prossimo scontro diretto a maglie invertite. Claudio Raimondi, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, sostiene che al termine della partita le due dirigenze ne abbiano parlato.

POSSIBILE A GENNAIO? – Gervinho potrebbe tornare d’attualità per i nerazzurri, secondo Claudio Raimondi: «A fine match una chiacchierata fra le due dirigenze di Inter e Parma c’è stata, lo sappiamo. Tutto è subordinato al cammino dell’Inter in Champions League: se, malauguratamente, non dovesse passare il girone un investimento non lo farebbe. Su uno scambio di prestiti con Andrea Pinamonti, come si era discusso, il Parma non ci sente».