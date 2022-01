Genoa, visite mediche per Piccoli. Caicedo più vicino all’Inter?

Piccoli questa mattina ha effettuato le visite mediche con il Genoa. Il giovane attaccante si trasferisce in prestito in rossoblù. Il suo arrivo libera Caicedo per l’Inter?

LIBERO DI PARTIRE – Roberto Piccoli questa mattina ha effettuato le visite mediche con il Genoa. Il giovane attaccante presto firmerà il suo contratto con il grifone, arriva con la formula del prestito dall’Atalanta, dove è arrivato nella serata da ieri. Il suo arrivo in rossoblù potrebbe dunque liberare Caicedo, fortemente voluto da Simone Inzaghi come quarto attaccante (visto l’infortunio di Correa). In nerazzurro Caicedo sarebbe di fatto il sostituto perfetto per Edin Dzeko (ecco come sta il giocatore ecuadoriano).