Genoa, sfuma un nome per sostituire Gudmundsson: tempo per l’Inter? – CdS

Il Genoa è alle prese con l’esigenza di trovare il sostituto di Albert Gudmundsson prima di poter acconsentire alla cessione dell’islandese in estate. Un obiettivo è appena sfumato.

L’ACCORDO – Il Genoa ha ribadito che non cederà Albert Gudmundsson fin quando non avrà la certezza del ricambio. In tal senso, il Grifone aveva pensato anche al nome di Matteo Cancellieri, attaccante che non rientrava nei piani del Verona per la prossima stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è però saltato, dato che il calciatore italiano si trasferirà al Parma insieme a Pontus Almqvist. Ora i liguri dovranno concentrarsi su altri profili nella propria ricerca del “nuovo Gudmundsson”. Uno scenario, quest’ultimo, che potrebbe aiutare l’Inter nel suo impegno volto a trovare una soluzione per Joaquin Correa e Marko Arnautović prima di poter provare ad affondare il colpo per l’islandese.

Inter su Gudmundsson? Un fattore sarà decisivo!

LA SITUAZIONE – Se l’Inter intende davvero mettersi nelle condizioni di poter ambire all’acquisto di Gudmundsson in questa sessione di calciomercato, allora, è necessario un cambio di passo repentino. I tentativi esperiti finora con Correa e Arnautović non sono andati a buon fine, stante la riluttanza di entrambi alla cessione. Non si tratta di una totale mancanza di disponibilità al trasferimento altrove, bensì di un’apertura al passaggio in quei club che siano in grado di soddisfare le loro ambizioni future. Ecco che soltanto un tentativo riuscito “in extremis” potrebbe cambiare le cose. Un’ipotesi, quest’ultima, che contemplerebbe la cessione di Correa in una squadra italiana o in un club europeo impegnato nelle coppe europee e, magari, il passaggio dell’austriaco al Genoa nell’ambito dell’affare Gudmundsson.