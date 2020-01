Genoa-Sassuolo, prima per Nicola che non schiera Pinamonti: un segnale?

Genoa-Sassuolo avrà inizio tra poco meno di un’ora in vista della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020. Prima da allenatore per Davide Nicola e la prima in assoluto del Genoa in questo 2020. Il tecnico ex Crotone e Udinese nella formazione titolare non schiera l’ex primavera Andrea Pinamonti, che va in tribuna, segnale di addio il centravanti italiano?

FUTURO PINAMONTI – Genoa-Sassuolo non sarà la partita di Andrea Pinamonti, che vedrà la partita dalla tribuna. L’attaccante ex primavera dell’Inter non parte titolare nell’undici scelto da Davide Nicola per la prima del suo Genoa in questo 2020. Nelle ultime ore vi avevamo parlato di un possibile addio dell’attaccante, in prestito, ma ancora una volta in Serie A (vedi articolo). Questo potrebbe essere un ulteriore segnale. In campo, nel Genoa, l’ex Goran Pandev con il giovane Sanabria.