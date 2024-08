Genoa, altro nome sulla lista per sbloccare Gudmundsson: ex osservato dall’Inter!

Il nome di Albert Gudmundsson tiene banco in casa Genoa e non solo: per sbloccare la cessione dell’islandese, i rossoblu cercano prima un sostituto. Ed entra un nuovo nome in lista, in vista della gara contro l’Inter.

NUOVO NOME – Il Genoa scandaglia il mercato a caccia di un attaccante che possa sostituire Albert Gudmundsson, ormai promesso alla Fiorentina (sebbene l’Inter stia provando un inserimento dell’ultimo minuto). Tra nomi top e altri più “di nicchia”, l’ultimo profilo entrato nella lista degli obiettivi per il club ligure porta il nome di Anton Matkovic, attaccante croato classe 2006 dell’Osijek (già seguito in passato anche dai nerazzurri), autore di 5 gol in 18 presenze nello scorso campionato. Non resta che osservare e capire, quindi, chi comporrà l’attacco di Alberto Gilardino nell’incrocio di sabato che aprirà la Serie A 2024-2025.