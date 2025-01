Gemmi (DS Empoli): «Possiamo riscattare tre giocatori! Esposito tra questi»

Roberto Gemmi, Direttore Sportivo dell’Empoli, intervenuto in diretta su Sky Sport, ha parlato del mercato del club toscano in riferimento al possibile acquisto di Sebastiano Esposito.

RISCATTO POSSIBILE – L’Empoli continua a guardare al futuro con ambizione, mentre si gode l’ottimo rendimento di tre giovani talenti in prestito: Sebastiano Esposito, Lorenzo Colombo e Luca Pellegrini. A fare il punto della situazione è stato il Direttore Sportivo del club, Roberto Gemmi: «Possiamo comprare a titolo definitivo Colombo, Esposito e Pellegrini a fine stagione. Sono arrivati in prestito con diritto di riscatto e non c’è controriscatto. Riscatto? C’è tempo per decidere. Spero possano arrivare tutti e tre in Nazionale. Siamo contenti del loro rendimento, possono fare ancora di più e un giorno magari giocare in una big».

L’Inter osserva la crescita di Esposito e valuta

STAGIONE DA PROTAGONISTA – Il rendimento di Sebastiano Esposito, in particolare, non è passato inosservato. Con 7 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, l’attaccante sta dimostrando di avere qualità importanti per emergere ai massimi livelli. Nonostante l’entusiasmo per il contributo dei tre giocatori, il DS ha mantenuto un atteggiamento cauto sul loro futuro. La scelta di esercitare il diritto di riscatto dipenderà non solo dai risultati sportivi della squadra toscana.