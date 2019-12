Gedson Fernandes per l’Inter? Nuova opzione per il centrocampo

Gedson Fernandes potrebbe essere il nome a sorpresa per l’Inter del 2020. Secondo quanto riporta Sport Mediaset il centrocampista del Benfica interesserebbe ai nerazzurri, e ci sarebbe già stato un contatto per valutare la possibile operazione.

IL NOME NUOVO – Gedson Fernandes è un centrocampista portoghese classe 1999, di proprietà del Benfica. Con il club di Lisbona si è messo in luce soprattutto nella passata stagione, mentre in questa anche per alcuni infortuni non ha potuto dare un gran contributo, oltre che per lo scarso feeling con l’allenatore Bruno Lage. Fin qui sono undici le presenze in tutte le competizioni, l’ultima in Allianz Cup (la coppa di lega portoghese) contro il Covilha lo scorso 3 dicembre. Secondo Sport Mediaset l’Inter avrebbe messo gli occhi su di lui, in vista del mercato di gennaio. Il poco utilizzo lo ha portato a valutare la possibilità di lasciare il Benfica, con un primo contatto già avvenuto fra il suo entourage e Giuseppe Marotta. L’Inter valuterà nelle prossime settimane la fattibilità dell’operazione, per capire se sia un giocatore adatto alla causa di Antonio Conte. Oltre ai vari nomi già fatti di recente si aggiunge anche Gedson Fernandes: sarà lui il primo acquisto del 2020?

