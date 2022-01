Gatti, sfuma l’Inter: il difensore passa ufficialmente alla Juventus

Niente da fare per il giovane difensore del Frosinone Federico Gatti: nonostante l’Inter avesse provato ad acquistare il giocatore, oggi è arrivata l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus

COLPO SFUMATO – Niente Inter per Federico Gatti. Il giovane difensore del Frosinone – su cui era forte anche l’interessamento di Torino e Sassuolo – è stato infatti ufficializzato dalla Juventus. L’ennesimo colpo in questo mercato da parte dei bianconeri, che però lo lasceranno in prestito al Frosinone fino a fine stagione.