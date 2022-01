Gatti, sfuma l’arrivo all’Inter? Il Torino sta per chiudere col Frosinone

Gatti è vicino ad accasarsi al Torino. Il club granata sta per affondare il colpo decisivo per assicurarsi il giocatore del Frosinone. Si allontana l’ipotesi Inter

OFFERTA − Può sfumare un obiettivo di mercato dell’Inter. Come riporta il sito Gianluca Di Marzio.com, il Torino sta per chiudere Federico Gatti dal Frosinone. Il club granata ha accelerato i contatti con la società ciociara tant’è che già in serata è in programma l’incontro decisivo. Il Torino pagherà il giocatore 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Si tratta della cifra richiesta proprio dal Frosinone per lasciare partire il difensore. Gatti è seguito tuttora anche dall’Inter.