Gasperini: «Pinamonti? Mai in lista nessuno! Atalanta senza obiettivi»

Gasperini si sfoga in maniera pesante in occasione di un allenamento aperto al pubblico a Zingonia. Dalla sala stampa del centro sportivo dell’Atalanta il tecnico smentisce anche le voci su una sua volontà di prendere Pinamonti dall’Inter, con l’attaccante indirizzato verso il Sassuolo (vedi articolo).

LA CRITICA – Gian Piero Gasperini non si nega parole dure verso la società: «Qual è l’obiettivo dell’Atalanta? Non lo so, in questo momento non c’è un obiettivo. Questa è la squadra che volevo? Certo che no, perché gli obiettivi della società nel mercato sono sicuramente diversi da quelli di questo momento. La sensazione è che il mercato inizi in questo momento. Andrea Pinamonti? Io non ho mai messo nella lista nessuno. L’ultima volta che ho messo nella lista un giocatore era Rodrigo Palacio cinque anni fa, perché era a zero e aveva un ingaggio bassissimo che veniva a piedi. Dopo non ho messo nella lista nessun giocatore».