Gasiorowski sfuma definitivamente? Il Valencia blocca l’Inter

Yarek Gasiorowski, difensore del Valencia, potrebbe essere realmente sfumato in queste ore per l’Inter che lo stava seguendo. Lo rivela Marca, il sito spagnolo è chiaro sulla situazione del giocatore.

LINEA – L’Inter non si sarebbe voluta fermare ad Alex Perez, Luka Topalovic e Thiago Romano tra i giovani acquistati in questa estate. La linea di Oaktree è stata chiara fin da subito sul mercato. Sì ai ragazzi, no agli over-30 come Ricardo Rodriguez o vicini a quell’età come Mario Hermoso, che non rientra assolutamente tra gli obiettivi del club. Yarek Gasiorowski rispecchiava tutte le caratteristiche richieste dalla proprietà ed era l’ultimo nome uscito per la difesa, dove Simone Inzaghi ha bisogno di un braccetto sinistro.

TRATTATIVA – Il club nerazzurro era disposto a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro al Valencia, ma tutto sta sfumando. La clausola sarebbe stata valida fino alla fine di questa sessione di mercato, ma il club spagnolo è intervenuto e prolungato l’accordo con il difensore. Il campione d’Europa con l’Under-19 della Spagna poche settimane fa sta passando così dalle giovanili alla prima squadra e il Valencia lo blinda con un’altra clausola super: 45 milioni di euro. A queste cifre ovviamente l’Inter è obbligata a tirarsi fuori dall’eventuale trattativa.