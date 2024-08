Gasiorowski resta la priorità per l’Inter, ma un ostacolo. Scartato un altro – TS

Per l’Inter, sul mercato, il nome di Yarek Gasiorowski resta la priorità per quanto riguarda il difensore sinistro. Tanto che, come ribadisce Tuttosport, un’altra pista è definitivamente scartata.

PRIORITÀ – Sono due, di base, i colpi che servono all’Inter per puntellare una rosa confermata in toto rispetto allo scorso anno e già competitiva. Un difensore sinistro – ruolo resosi necessario dopo l’infortunio in nazionale di Tajon Buchanan – e un attaccante. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il nome in cima alla lista dei desideri degli uomini mercato nerazzurri è quello di Yarek Gasiorowski. Classe 2005, rientra perfettamente nei parametri richiesti dalla proprietà Oaktree: giocatori giovani, che possano abbassare l’età media e, all’occorrenza, essere rivenduti in futuro.

Gasiorowski, per l’Inter un ostacolo. Oaktree ne scarta un altro

SCARTATO – Proprio per questo motivo, l’Inter continua a guardare a Yarek Gasiorowski – il cui prezzo richiesto dal Valencia è però un ostacolo: 15 milioni di euro – e scarta un’altra opzione. Ovvero quella che porterebbe a Mario Hermoso, giocatore ancora svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid. Dopo il Napoli, anche i nerazzurri hanno deciso di scartare definitivamente il giocatore, il tutto in linea con i dettami di Oaktree. In ogni caso non c’è fretta: così come per l’attacco, anche il colpo in difesa servirebbe solo a puntellare una rosa già giudicata al massimo.

Fonte: Tuttosport, Stefano Pasquino