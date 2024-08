Gasiorowski in cima alla lista, ma Inter occhio alla mossa del Valencia − CdS

È Yarek Gasiorowski il nome in cima alla lista sul taccuino dei dirigenti dell’Inter. Lo spagnolo del 2005 potrebbe essere il nuovo vice Alessandro Bastoni. Ma occhio alla mossa del suo club, il Valencia.

IN CIMA – Trova conferme il nome di Gasiorowski come nuovo possibile difensore dell’Inter. A raccontarlo i colleghi del Corriere dello Sport. Il giovane difensore del Valencia è un classe 2005 e nell’ultima stagione in Liga ha collezionato 14 presenze, tutte spalmate tra inizio e fine campionato. Ad oggi è il nome che più di tutti intriga la dirigenza nerazzurra e soprattutto Oaktree, in prima fila nell’acquisto di giocatori giovani e futuribili. Ma anche dalla proprietà americana occorre però uno sforzo in più per strappare Gasiorowski al Valencia. C’è da fare attenzione ad una mossa ben precisa.

ATTENZIONE – Gasiorowski viene valutato circa 15 milioni di euro e ha contratto in scadenza nel 2025. L’obiettivo dell’Inter è quello di abbassare il prezzo, cercando uno sconto. Ma il Valencia potrebbe aggirare il piano dei nerazzurri prolungando il contratto del giocatore per altri due anni e inserendo anche una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. In tal caso, per l’Inter diventerebbe impossibile agire e prendere il difensore. Il tempo da qui al 31 agosto c’è, ma occhio alle mosse dalla Spagna.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia