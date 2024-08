Gasiorowski, all’Inter non riesce il golpe: c’erano i presupposti – TS

L’Inter non acquisterà Yarek Gasiorowski dal Valencia. I nerazzurri potevano pagare la clausola rescissoria entro la fine del mercato estivo.

PRESUPPOSTI – Gasiorowski non andrà all’Inter, nonostante il grande interesse della dirigenza nei confronti del giocatore del Valencia. Ma è proprio il club spagnolo ad aver messo i bastoni tra le ruote. Infatti, l’Inter era disposta a pagare l’iniziale clausola per il giocatore del 2005 da venti milioni di euro entro la fine del mercato, ma gli spagnoli hanno deciso di prolungargli il contratto aumentando anche la clausola rescissoria. Clausola che passa da venti milioni di euro a 45: dunque inaccessibile per la Beneamata. Lo stesso difensore si è espresso con entusiasmo al termine del match contro l’Eintracht Francoforte: «Quando mettono tanti soldi ti senti importante, ma alla fine il mio sogno l’ho realizzato: è sempre stato il mio debutto a Valencia, qui a casa mia, dove c’è la mia famiglia».

Inter, niente Gasiorowski: ieri provato Carlos Augusto

ALTERNATIVA – In attesa dell’arrivo di un nuovo difensore di sinistra, che non sarà Gasiorowski, ieri contro il Chelsea ha giocato Carlos Augusto. Il brasiliano si è dimostrato affidabile nel ruolo da vice Alessandro Bastoni. Ma da qui alla fine del mercato, la sensazione è che l’Inter investirà dei soldi per andare a prendere un nuovo braccetto mancino. Il profilo ricercabile rimane solo uno: giovane, futuribile e di ottime speranze. Probabile che possa uscire un altro nome nei prossimi giorni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna