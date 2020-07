Garay nome nuovo per l’Inter: libero dal Valencia, quattro concorrenti

Condividi questo articolo

Garay si è svincolato dal Valencia, dopo aver avuto problemi negli ultimi mesi, e ci sarebbe pure l’Inter su di lui per sostituire Godin. Lo riporta il sito spagnolo La Razon, che però mette anche altre quattro squadre in corsa per il centrale argentino.

GIÀ PARAMETRO ZERO – “Dopo essersi svincolato dal Valencia, Ezequiel Garay accumula ogni giorno delle pretendenti. Recentemente si è parlato dell’interesse di Boca Juniors e Benfica, ma ora è l’Inter che ha messo nel mirino il centrale di trentatré anni. Diego Godin non si è ambientato nei nerazzurri e a fine stagione potrebbe andare via, liberando così un ingaggio pesante. Con l’addio dell’uruguayano, l’Inter si lancerebbe su Garay, un’opzione molto attraente perché arriverebbe a parametro zero. Il Boca Juniors, molto ambizioso sul mercato, vuole approfittare del fatto che il difensore sia libero per prenderlo gratis. Bisognerà vedere se l’idea di Garay sarà tornare in Argentina, o continuare in Europa. Oltre al Benfica ci sono anche Siviglia e Real Betis. Entrambe le squadre spagnole monitorano i giocatori che rimangono svincolati a fine stagione e uno di questi è l’argentino. Si è parlato anche del Getafe per Garay, ma il presidente Angel Torres lo ha smentito”.

Fonte: LaRazon.es