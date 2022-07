Galtier: «In pochi giorni un difensore al PSG». Skriniar o l’alternativa?

Galtier, allenatore del PSG, si è espresso sul mercato in conferenza stampa dopo l’amichevole col Kawasaki Frontale. Il tecnico francese non commenta i nomi, da Skriniar all’alternativa Mukiele, ma fa capire che un rinforzo in difesa è vicino.

ACQUISTO IN ARRIVO – Proseguono le voci su Milan Skriniar al PSG, ma oggi dalla Francia è spuntato un nome forte: Nordi Mukiele del RB Lipsia (vedi articolo). Su questo tema si esprime l’allenatore Christophe Galtier: «Il club è alla ricerca di un difensore polivalente. Non posso commentare le voci di mercato, ma la dirigenza è attiva. Penso che in alcuni giorni arriverà comunque un nuovo acquisto. Stiamo anche provando un nuovo sistema, il 3-4-1-2».