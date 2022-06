IN – Galliani in sede all’Inter: il Monza accelera per gli acquisti?

Si intensifica l’asse Inter-Monza per quanto riguarda il mercato. Come raccolto dal nostro inviato Roberto Balestracci da poco è entrato in sede Galliani.

TRATTATIVE IN CORSO – Adriano Galliani è arrivato pochi minuti fa nella sede dell’Inter, dove avrà un incontro con la dirigenza nerazzurra. L’Amministratore Delegato del Monza ha diversi fronti aperti di mercato, dopo il riscatto del portiere Michele Di Gregorio. Fra i nomi segnalati in questi giorni il difensore Lorenzo Pirola, già in biancorosso in Serie B, il centrocampista Stefano Sensi e soprattutto l’attaccante Andrea Pinamonti. A breve ulteriori aggiornamenti su quella che è una vera e propria “missione” di Galliani nella sede dell’Inter.