Galliani: «Pirola ancora al Monza? Parleremo con l’Inter, obiettivo chiaro»

Adriano Galliani oggi era nella sede dell’Inter per parlare di Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola. Ecco le parole dell’amministratore delegato del Monza, raggiunto dai microfoni di “Sky Sport”.

PERMANENZE – Adriano Galliani oggi si trovava nella sede dell’Inter per parlare di due giocatori nerazzurri. Si tratta ovviamente di Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola, entrambi in prestito al Monza nell’ultima stagione. Il portiere resterà un altro anno in Brianza (vedi articolo). E la stessa sorte dovrebbe riguardare anche il difensore classe 2002. La volontà di Galliani è chiara, secondo quanto dichiarato ai microfoni di “Sky Sport”: «Pirola? Ne parleremo con l’Inter, vogliamo trattenere anche lui, assolutamente».